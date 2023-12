Lost Records: Bloom & Rage angekündigt

Don't Nod Montréal hat auf den Game Awards sein neuestes Spiel Lost Records: Bloom & Rage enthüllt. Bloom & Rage ist der erste Titel im Lost Records- Universum – eine storylastige Zeitreise von den Machern von "Life is Strange". "Lost Records: Bloom & Rage" erscheint Ende 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

"Nach den unglaublichen Erfahrungen mit Life is Strange haben wir eine abenteuerliche Reise hinter uns gebracht – wir sind nach Kanada umgezogen, haben das Studio in Montréal gegründet und in einer Zeit globaler Herausforderungen ein fantastisches Team auf die Beine gestellt. Daher sind wir überglücklich, heute Lost Records: Bloom & Rage enthüllen zu können. Das neue Universum, das wir erschaffen haben, ist voll von dem magischen Realismus, den wir so lieben und wir können es kaum erwarten, mehr über Swann, Nora, Autumn, Kat und ihr Abenteuer zu enthüllen. Wir freuen uns schon auf die Kommentare der Community."