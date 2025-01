Zweite Hälfte von Lost Records: Bloom & Rage verschoben

Don't Nod gibt bekannt, dass sich der Release der zweiten Hälfte von "Lost Records: Bloom & Rage" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte sie am 18. März erscheinen.

Neuer Releasetermin für die zweite Hälfte von "Lost Records: Bloom & Rage" ist demnach der 15. April. Als Begründung für die Verzögerung wird angegeben, dass unter anderem zusätzliche Optimierung nötig ist.

In "Lost Records: Bloom & Rage" filmen wir unseren letzten Sommer in Velvet Cove, indem wir in die Rolle von Swann schlüpfen, einem schrägen, introvertierten Mädchen, das nichts lieber tut, als das reale Leben durch die Linse ihres treuen Camcorders einzufangen. Wir lernen dabei unter anderem die rebellische Draufgängerin Nora, die besonnene Anführerin Autumn und die geheimnisvolle und willensstarke Kat kennen.

"Lost Records: Bloom & Rage" erscheint damit am 18. Februar und am 15. April für PS5, Xbox Series X und den PC.