Konsolen-Zeitfenster für Lost Skies eingegrenzt

Publisher Humble Games und Entwicklerstudio Bossa Games haben verraten, dass wir uns auf den Konsolen-Release von "Lost Skies" für das erste Quartal des Jahres 2026 freuen können. Die Ankündigung war nicht Teil der Game Awards 2025 und lässt sich wegen der zeitlichen Nähe zu der Show als ein mutiger Zeitpunkt beschreiben. Das Multiplayer-Survival-Abenteuer von dem Entwicklerstudio hinter "I Am Fish" erschien am 19. April im Early Access und am 17. September als Vollversion auf dem PC. Mit einem Trailer wird die nahende Xbox Series und PlayStation 5 Version gebührend gefeiert:

Über Lost Skies

"Begib dich auf eine Reise hoch in den Lüften, erforsche die Überreste uralter Zivilisationen und decke die Geheimnisse auf, die zu ihrem Untergang geführt haben. Auf deinen Reisen durch den Himmel wirst du Wunder und Gefahren entdecken und musst fortschrittliche Technologie einsetzen, um die Grenzen menschlicher Kreativität hinter dir zu lassen.

EPIC BATTLES

Bei deiner Erforschung uralter Ruinen hilft dir "Atlas", eine mysteriöse Kraft, die die Welt in der Schwebe hält. Löse Rätsel und entdecke die kostbare Technologie deiner Vorfahren. Doch hinter jeder Ecke lauern Gefahren – an Land und in der Luft. Kämpfe gegen uralte Geschütztürme und Drohnen, die dich quer über die schwebenden Inseln verfolgen und nimm an epischen Himmelsschlachten gegen Kolosse teil, welche die Welt seit dem Untergang der Menschheit durchstreifen.

BUILD

In dieser riesigen, offenen Spielwelt hängt alles vom richtigen Luftschiff ab. Es ist nicht nur dein Fortbewegungsmittel, sondern auch dein Zuhause – und deine Waffe. Lost Skies bietet dir ein umfangreiches Handwerkssystem, mit dem du Bauteile frei platzieren kannst. Dadurch kannst du die fliegende Festung deiner Träume bauen, die so einzigartig ist wie deine Vorstellungskraft. Beim Bau deines Schiffes musst du Widerstandsfähigkeit, Beweglichkeit und Feuerkraft ausbalancieren. Kein Luftschiff wird dem anderen gleichen, also lass deiner Kreativität freien Lauf!

TAKE ON THE SKIES

Warum nur fliegen, wenn du in Lost Skies auch gleiten, klettern oder Greifhaken benutzen kannst? Erklimme steile Klippen und überquere schwebende Inseln mit einem physikalisch simulierten Greifhaken, einem Flugdrachen oder einem Flügelanzug, mit denen jeder Sprung oder Sturz zu einer aufregenden Herausforderung wird. Bewege dich frei und flüssig in den atemberaubenden Landschaften, von Horizont zu Horizont – ein mutiger Sprung nach dem anderen.

ISLAND CREATOR

Lasse mit dem Inselbaukasten von Lost Skies deiner Kreativität freien Lauf. Entwerfe und baue deine eigenen Inseln und teile sie dann mit der Community im Steam Workshop. Lade dir die Kreationen anderer Spieler herunter, um neue Abenteuer zu erleben. Der Himmel kennt keine Grenzen und auch nicht die Kreativität deiner Mitspieler."