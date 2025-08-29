Lost Soul Aside: Demo für PS5 erhältlich

Sony und Ultizero Games haben eine Demo von "Lost Soul Aside" für PS5 vorgestellt. Gleichzeitig verrät man auch, was wir inhaltlich davon zu erwarten haben.

Die PS5-Demo von "Lost Soul Aside" ist ab heute verfügbar. Inhaltlich stellt sie die ersten grossen Herausforderungen der Heldenreise des Protagonisten Kaser vor. Wir treten darin in zwei besonders fordernden Bosskämpfen an: Gegen die legendäre Rose Queen, welche mit schnellen Schwertangriffen kämpft, sowie gegen den Heiligen Ritterkommandanten Victor, einen der stärksten Kämpfer des Imperiums.

Ergänzt wird das Szenario durch den Kampf gegen eine sehr alte Mecha-Konstruktion. Neben klassischen Schwertkombinationen stehen zudem Arena-Fähigkeiten und ein zweihändiges Grossschwert zur Verfügung. Erzielte Fortschritte aus der Demo lassen sich dabei leider nicht in die Vollversion übertragen.

"Lost Soul Aside" erscheint heute für PS5 und den PC.