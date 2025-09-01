Lost Soul Aside: Entwickler verspricht Verbesserungen

Entwickler UltiZero Games hat einige Verbesserungen für "Lost Soul Aside" in Aussicht gestellt. Welche das ungefähr sein werden, verriet man simultan auch.

So erklärt UltiZero Games, dass man etwa an verbesserten Kampfgeräuschen, besserer Gamepad-Unterstützung und einer flüssigeren Progression in frühen Abschnitten von "Lost Soul Aside" arbeitet. Wann genau entsprechende Updates erscheinen werden, verrät man dagegen noch nicht.

Erst in der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass auch "Lost Soul Aside" in den Genuss eines Day-One-Patches kommt. Zum Launch war ausserdem eine Demo des Action-Rollenspiels verfüfgbar.

"Lost Soul Aside" erschien nach über neunjähriger Entwicklungszeit am 29. August, also vergangenen Freitag, für PS5 und den PC.