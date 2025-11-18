Lost Soul Aside: Kostenloses Update

Das für PlayStation 5 und PC erhältliche Action-Adventure-RPG "Lost Soul Aside" erhält heute ein kostenloses Update*. Highlight des Updates ist der neue Herausforderungsmodus "Surge of Voidrax". Darin kämpft ihr euch durch 100 aufeinanderfolgende Gegnerwellen, bei denen der Schwierigkeitsgrad von Welle zu Welle weiter ansteigt. Dabei stehen euch aber von Beginn an alle vier Hauptwaffen sowie sämtliche Fertigkeitsbäume zur Verfügung, um optimal auf jede Kampfsituation vorbereitet zu sein.

Neben "Surge of Voidrax" bringt das Update umfassende Optimierungen, die das Spielerlebnis für neue und erfahrene Spieler erweitern:

Überspringbarer Prolog

Voidrax Pathfinder für freiere Erkundung

Neue Skins für mehr Individualisierung

Cinematic-Verbesserungen für mehr Immersion

Bedienungs- und Performance-Verbesserungen für flüssigere Kämpfe

In "Lost Soul Aside" übernehmt ihr die Rolle von Protagonist Kaser. Als eindringende Wesen aus einer anderen Dimension, bekannt als Voidrax, die Seele seiner geliebten Schwester rauben, muss er sich auf eine gefährliche Reise begeben, um sich dieser schrecklichen neuen Bedrohung zu stellen, seine Schwester zu retten und die Menschheit zu befreien. Auf seiner Heldenreise erkundet Kaser atemberaubende Welten und liefert sich stylische Kämpfe gegen erbarmungslose Gegner.

Unseren Test zu "Lost Soul Aside" findet ihr hier.