Lost Soul Aside im Launch-Trailer

"Lost Soul Aside" ist nun für PlayStation 5 und PC erhältlich. Der Titel von UltiZero Games entwickelte sich durch die Unterstützung des China Hero Projects von einem Solo-Prototypen zu einem vollwertigen Action-Adventure-RPG. Das Video "A Hero’s Journey" bietet detaillierte Einblicke in die spannende Entwicklungsgeschichte von "Lost Soul Aside". (weiter unten)

In dem Titel übernehmen Spieler die Rolle von Protagonist Kaser. Als eindringende Wesen aus einer anderen Dimension, bekannt als Voidrax, die Seele seiner geliebten Schwester rauben, muss er sich auf eine gefährliche Reise begeben, um sich dieser schrecklichen neuen Bedrohung zu stellen, seine Schwester zu retten und die Menschheit zu befreien. Auf seiner Heldenreise erkundet Kaser unterschiedliche Welten und liefert sich stylische Kämpfe gegen erbarmungslose Gegner.

Unser Test ist in Arbeit, bitte noch etwas Geduld... das Review-Muster kam etwas knapp...