Lost Soul Aside auch verpackt für PS5

UltiZero Games hat mittlerweile bestätigt, dass "Lost Soul Aside" auch in verpackter Form für PS5 erscheinen wird. Dabei wird die Standard Edition des Action-Rollenspiels angeboten.

Demnach wird die physische PS5-Version von "Lost Soul Aside" ebenfalls am 30. Mai verfügbar sein. Das Action-Rollenspiel wird zudem am selben Tag auch für den PC veröffentlicht.

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.

"Lost Soul Aside" war ursprünglich schon 2016 angekündigt worden.