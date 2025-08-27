Lost Soul Aside bekommt Day-One-Patch

Sony und Ultizero Games haben mittlerweile offiziell bestätigt, dass für "Lost Soul Aside" ein Day-One-Patch verfügbar sein wird. Was sich damit ändert, erfahren wir ebenfalls.

Der Day-One-Patch für "Lost Soul Aside" bietet demnach umfassende Leistungsoptimierungen und Stabilitätsverbesserungen für ein flüssigeres Gameplay. An grafisch erweiterte Effekte für ein intensiveres Eintauchen in die Spielwelt wurde gleichzeitig ebenfalls gedacht.

Allgemeine Audio-Optimierungen sorgen zudem für eine noch eindringlichere Klangatmosphäre. Abschliessende Feinarbeiten und Gameplay-Verbesserungen garantieren ausserdem ein rundum stimmiges Abenteuer. Zu weiteren geplanten Patches und Updates für "Lost Soul Aside" ist dagegen bislang noch nichts bekannt.

Nach über neun Jahren in Entwicklung erscheint "Lost Soul Aside" übermorgen für PS5 und den PC.