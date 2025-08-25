Lost Soul Aside: Frischer Trailer

Sony und China Hero Project haben einen neuen Trailer zu "Lost Soul Aside" ins Netz gestellt. Dieser stellt uns die PC-Features des kommenden Action-Rollenspiels vor. Ausserdem gibt es Informationen zu den Verbesserungen auf der PlayStation 5 Pro.

Die PC-Fassung von "Lost Soul Aside" bietet unter anderem volle DualSense Wireless-Controller- und Multi-Monitor-Unterstützung sowie High Dynamic Range (HDR) und Raytracing. Sämtliche Raytracing-Effekte sind dabei mit DLSS 4, FSR und Frame-Generierung optimiert, um, selbst auf bescheidenerer Hardware, flüssiges 4K-Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde zu gewährleisten.

Doch auch Spielern auf PlayStation 5 Pro werden mehrere technische Verbesserungen geboten. Unter anderem dürfen sich Spieler auf eine dynamische 4K-Auflösung mit verbesserten Raytracing-Effekten bei Reflexionen, Schatten und globaler Beleuchtung freuen. Zudem wird die verbesserte GPU der Pro-Version genutzt, um eine höhere Texturqualität, detailliertere Partikeleffekte und noch schnellere Ladezeiten durch die ultraschnelle SSD zu erzielen. Ausserdem profitieren Spieler von einer höheren und stabileren Bildrate, welche selbst in den intensivsten Kämpfen ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay ermöglicht.

"Lost Soul Aside" erscheint am 29. August für PS5 und den PC.