Lost Soul Aside: Neues Gameplay

Auf der ChinaJoy 2024 gab es frisches Gameplay aus "Lost Soul Aside" zu sehen. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir fast achteinhalb Minuten lang neue spielerische Impressionen von "Lost Soul Aside" geboten. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf effektreichen Duellen mit unterschiedlich gestalteten Gegnern.

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.

"Lost Soul Aside" ist für PS4 und PS5 in Entwicklung, aber momentan unterminiert.