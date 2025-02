Lost Soul Aside terminiert

Im Rahmen des State of Play wurde auch ein Erscheinungstermin für "Lost Soul Aside" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Mai gedulden.

Konkret ist "Lost Soul Aside" ab 30. Mai für PS5 und den PC erhältlich. Ein frischer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns simultan auf das Spiel ein.

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.

"Lost Soul Aside" war ursprünglich im Jahr 2016 angekündigt worden.