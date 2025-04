Lost Soul Aside verschoben

Sony und Ultizero Games haben den Release von "Lost Soul Aside" nach hinten verschoben. Keine Angst, ein neues Datum wurde gleichzeitig auch genannt.

Demnach wird "Lost Soul Aside" jetzt nicht mehr am 30. Mai, sondern erst am 29. August für PS5 und den PC erscheinen. Als Grund dafür gibt man an, dass die zusätzliche Zeit für weiteres Feintuning genutzt wird.

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.

"Lost Soul Aside" war ursprünglich schon 2016 angekündigt worden.