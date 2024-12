Releasefenster für Lost Soul Aside

"Lost Soul Aside" hat bereits eine längere Reise hinter sich seitdem es erstmals vorgestellt wurde. Jetzt gibt es immerhin ein vages Releasefenster für das von "Devil May Cry" und "Final Fantasy XV" inspirierte Actionspiel.

So gibt Sony bekannt, dass "Lost Soul Aside" irgendwann im nächsten Jahr für PS5 und den PC veröffentlicht wird. Einen neuen Gameplay-Trailer, der ordentlich Lust auf mehr macht, gibt es sogar schon jetzt zu sehen.

Bei "Lost Soul Aside" handelt es sich um ein Rollenspiel in der Unreal Engine 4. Ursprünglich wurde es im Alleingang vom Südkoreaner Bing Yang entwickelt. Sony gefiel der erste Trailer jedoch so gut, dass der Publisher das Spiel anschliessend unterstützte.