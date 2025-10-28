Loulan: The Cursed Sand: Der erste Trailer

Angekündigt wurde "Loulan: The Cursed Sand" bereits im Juli 2024. Jetzt hat ChillyRoom den ersten Trailer veröffentlicht und diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Loulan: The Cursed Sand" eingestimmt. Dabei bringt man uns vor allem die Welt und das Gameplay-Grundgerüst des Spiels näher.

Bei "Loulan: The Cursed Sand" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das entlang der alten Seidenstrasse in den westlichen Regionen Chinas spielt. Es erzählt die tragische Liebesgeschichte eines verbannten königlichen Wächters, welcher inmitten des Chaos des Krieges in das gefallene Königreich Loulan zurückkehrt, um seine geliebte Prinzessin zu finden.

Wir spielen als skelettartiger Krieger namens "The Cursed Sand“" und meistern die Kraft des Sandes, um eine gefährliche Welt aus der Vogelperspektive zu erkunden und Rätsel zu lösen. Wir stürzen uns in realistische Nahkämpfe gegen übermächtige Gegner, besiegen mächtige Feinde und stellen uns dem Schicksal unserer eigenen verfluchten Existenz.

"Loulan: The Cursed Sand" ist für PS5 und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.