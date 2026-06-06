Lou's Lagoon macht sich bereit für den Abflug

Tiny Roar und Megabit Publishing haben beim heutigen Wholesome Direct Showcase angekündigt, dass "Lou’s Lagoon", das gemütliche Insel-Erkundungs- und Crafting-Abenteuer, am 27. August 2026 offiziell für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Ihr könnt nicht bis August warten? Eine kostenlose spielbare Demo ist ab sofort verfügbar, die euch einen ersten Eindruck vom Inselleben vermittelt. Wenn ihr die Demo abschliesst, könnt ihr euch anmelden, um eine "Lou’s Lagoon"-Kunstpostkarte und einen exklusiven In-Game-Skin für die Veröffentlichung des Spiels im August zu erhalten.

In "Lou’s Lagoon" kommt ihr auf dem tropischen Archipel von Limbo an, nachdem ein schwerer Sturm gewütet hat und euer geliebter Onkel Lou verschwunden ist. Mit eurem treuen Wasserflugzeug und einer Reihe von Werkzeugen fliegt ihr von Insel zu Insel, sammelt Ressourcen, baut Gemeinschaften wieder auf und lüftet das Geheimnis von Lous Verschwinden.