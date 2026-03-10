Megabit und Rokaplay haben "Lou's Lagoon" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt. Nintendos Switch und der PC waren also erst der Anfang.

Demnach wird "Lou's Lagoon" auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wurde dagegen nichts gesagt, weswegen wir vermuten, dass diese nicht bestehen werden.

Schon jetzt wird uns ein atmosphärischer neuer Trailer zu "Lou's Lagoon" gezeigt. Darin lernen wir in erster Linie die Spielwelt kennen und werden mit der Story des Adventures vertraut gemacht.

"Lou's Lagoon" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.