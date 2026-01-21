Love Eternal hat einen Erscheinungstermin

Publisher Ysbryd Games und Entwickler brlka haben einen Erscheinungstermin für "Love Eternal" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis zum Februar gedulden.

Konkret wird "Love Eternal" ab 19. Februar erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Über eventuelle technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt.

Schon jetzt bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu "Love Eternal" gezeigt. Dieser stimmt uns über zwei Minuten lang auf den 2D-Horrortitel ein. Dabei gibt es in erster Linie atmosphärische In-Game-Sequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

"Love Eternal" war im Juni 2024 enthüllt worden.