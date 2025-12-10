Lucid Falls für PC angekündigt

Eldamar Studios kündigt mit "Lucid Falls" das erste Spiel des Studios an. Entwickelt für den PC, können wir uns auf interessante Mechaniken freuen, welche Manipulation von Schwerkraft, Raum und Zeit beinhalten. Im Mittelpunkt des atmosphärischen und hübsch anzusehenden Survival Horror Titels stehen furchterregende Alpträume. Noch wurde kein Release-Fenster benannt, jedoch selbstverständlich ein Trailer zur Verfügung gestellt, der uns auf das neue Universum einstimmt:

Über Lucid Falls

"Du bist in einem luziden Traum gefangen und musst in surrealen, schrecklichen Welten um dein Überleben kämpfen. Dabei triffst du auf furchterregende Kreaturen, musst die Schwerkraft verändern, um dich durch unmögliche Räume zu bewegen, und dich Herausforderungen stellen, die die Realität verzerren, während jeder Moment dich der dunklen Wahrheit von Lucid Falls näherbringt.

Einzigartiges Gameplay

Manipuliere die Realität, indem du Schwerkraft, Raum und Zeit veränderst, um versteckte Wege zu entdecken und Rätsel zu lösen.

Realistischer Kampf

Kämpfe gegen furchterregende, groteske Kreaturen, die direkt aus der Hölle zu kommen scheinen!

Mehr als nur Horror

Es geht darum, wie sich die Welt anfühlt, wie sie sich bewegt und wie sie reagiert. Bei Lucid Falls steht die Stimmung im Mittelpunkt. Die Atmosphäre bestimmt das gesamte Erlebnis.

Cineastisches Abenteuer

Kinoreife Bilder und atmosphärische Umgebungen erwecken Albträume zum Leben – mit grauenhaften Kreaturen, die in jedem Schatten lauern.

Lucid Falls hat mit einer Idee angefangen: Ein Traum sollte sich real anfühlen. Dies ist unsere Vision, und nun ist die Zeit gekommen, sie mit euch zu teilen."