Lucid Falls: Zweiter Trailer ist da

Eldamar Studio hat mittlerweile den zweiten offiziellen Trailer zu "Lucid Falls" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in "Lucid Falls" geboten. Dabei erklärt man uns etwa das spielerische Grundgerüst des Horror-Adventures und zeigt die unterschiedlichen Facetten von dessen Welt. Einem stellenweise treibenden Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

"Lucid Falls" war im Dezember 2025 mit einem ersten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Lucid Falls" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.