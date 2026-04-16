Lucky Tower Ultimate: Der Launch-Trailer

"Lucky Tower Ultimate", das neueste Spiel von Studio Seufz und Publisher AMC Games, verlässt heute den Early Access. Das "abschliessende" Update führt eine umfangreiche Endgame-Quest sowie verschiedene Aktualisierungen, Verbesserungen und Extras ein.

"Lucky Tower Ultimate" begann vor über 10 Jahren als Flash-Game-Serie, bevor es schliesslich zu einem vollwertigen Spiel wurde, das 2024 zuerst im Early Access auf Steam startete. Nach anderthalb Jahren im Early Access und vier Meilenstein-Updates freut sich Studio Seufz, die dunklen Geheimnisse des Turms mit euch zu teilen.

Nur die mutigsten Ritter sollten erwarten, das Land endgültig von Evelius' Turm zu befreien. Nachdem Von Wanst als der Auserwählte der im Launch-Trailer vorgestellten Prophezeiung anerkannt wurde, kann er endlich Evelius' böses Versteck und die Quelle seiner Macht betreten. Ihr müsst ihn dann in einem Kampf besiegen, um den Tag ein für alle Mal zu retten.

"Wir hatten viel Freude daran, dieses Spiel unter Einbeziehung unserer Community zu entwickeln. Von den Abstimmungen der Community über neue Inhalte bis hin zu den Wettbewerben für Frisuren und Voice-Lines haben sie dazu beigetragen, Lucky Tower Ultimate unterhaltsam zu machen.“

Stefan Michel, Produzent von Lucky Tower Ultimate

"Es war grossartig, die Entwicklung von Lucky Tower Ultimate während des Early Access und die Reaktion der engagierten Community auf das Spiel zu sehen. Es hält die Balance zwischen Comedy-Klassiker und herausforderndem Roguelike, und wir wissen, dass ihr es geniessen werdet, die Geheimnisse des Turms endgültig zu lüften."

Clayton Neuman, Head of Games & Franchise bei AMC