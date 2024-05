Nintendo hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Luigi's Mansion 2 HD" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Trailer zu "Luigi's Mansion 2 HD" hört auf den Namen "Ein böses Erwachen". Er bietet über zweieinhalb Minuten lang neue Einblicke in das Action-Adventure.

In dieser grafisch verbesserten Version von "Luigi's Mansion 2" erkunden und reinigen wir in der Rolle von Marios schreckhaftem Bruder Luigi etliche Spukhäuser. Im Nachtschattental gilt es, jede Menge gruseliger Orte zu besuchen und clevere Geister einzufangen. Zum Glück besitzt Luigi dafür die richtigen Werkzeuge, etwa den Stroboblitz, um Gegner zu betäuben, und den guten alten Schreckweg, der dazu dient, Geister aufzusaugen oder mit der Umgebung zu interagieren.

Das ist auch gut so, denn seine Ausflüge ins Paranormale führen Luigi zu den seltsamsten Schauplätzen, etwa in ein ehemaliges Pflanzenforschungslabor, in eine verfallene Uhrenfabrik oder ein verschneites Bergwerk. Ausserdem können sich bis zu vier Geisterjäger online in mehreren Multiplayer-Modi messen oder im lokalen Mehrspielermodus Wirrwarrturm spassige Schrecken erleben.

"Luigi's Mansion 2 HD" erscheint am 27. Juni für Switch.