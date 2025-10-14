Lumines Arise: Kommentiertes Gameplay

Entwickler Enhance hat kommentiertes Gameplay aus "Lumines Arise" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier zeigt man fast viereinhalb Minuten lang, was spielerisch mit "Lumines Arise" auf uns zukommt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf vier Levels, die es nicht in der seit August verfügbaren Demo zu sehen gibt. Ausserdem bekommen wir das Gameplay-Grundgerüst und die konzeptionellen Ideen dahinter erklärt.

"Lumines Arise" war Anfang Juni im Rahmen eines State of Play vorgestellt worden. Damals hatte man einen ersten Trailer gezeigt.

"Lumines Arise" erscheint am 11. November für PS5, PlayStation VR2 und den PC.