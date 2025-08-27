November-Termin für Lumines Arise

Sony, Enhance und Monstars haben einen Erscheinungstermin für "Lumines Arise" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist "Lumines Arise" ab 11. November erhältlich. Als Plattformen werden PS5, PlayStation V2 und der PC angegeben. Weitere Versionen der klanglich wie optisch eindrucksvollen Neuinterpretation des Puzzle-Klassikers sind offenbar nicht angedacht

Wer jetzt schon Lust auf "Lumines Arise" hat, dem kann geholfen werden. So ist noch bis zum 3. September für sämtliche Plattformen eine Einzelspieler- bzw. Mehrspieler-Demo verfügbar.

"Lumines Arise" war Anfang Juni im Rahmen eines State of Play vorgestellt worden.