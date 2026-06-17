Luna Abyss: Entwicklerteam komplett entlassen

Das komplette Entwicklerteam von "Luna Abyss" wurde nur einen Monat nach dem Release des Titels vollständig entlassen. Das geht aus einem LinkedIn-Beitrag der ehemaligen Studioleitung hervor.

Davon betroffen ist auch die interne Einheit Kwalee Labs, welche innerhalb des Publishers Kwalee angesiedelt war und ausschliesslich an dem Titel gearbeitet hatte. Nach Angaben der ehemaligen Verantwortlichen wurde die Entscheidung unabhängig vom Team getroffen.

"Luna Abyss" hatte überwiegend positive Bewertungen erhalten. Allerdings führte dies offenbar nicht zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Absicherung. Die Entstehung weiterer Projekte ist nun natürlich ebenfalls unmöglich.

Im Mai waren noch umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Luna Abyss" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Luna Abyss" erschien am 21. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.