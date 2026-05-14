Luna Abyss: Neues Gameplay

Publisher Kwalee und Entwickler Kwalee Labs haben frische Gameplay-Impressionen aus "Luna Abyss" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast 16 Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Luna Abyss" zu erwarten sein wird. Dabei widmet man sich unter anderem den unterschiedlichen Facetten der Spielwelt. Ausserdem bringt man uns das Gameplay-Grundgerüst aus Action-Adventure und Ego-Shooter näher.

Bereits im April erfuhren wir den Erscheinungstermin von "Luna Abyss". Zudem bekamen wir einen packenden Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Luna Abyss" erscheint am 21. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.