Luna Abyss hat einen Termin

Publisher Kwalee und Entwickler Kwalee Labs haben einen Releasetermin für "Luna Abyss" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Mai gedulden.

Konkret wird "Luna Abyss" ab 21. Mai erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X und den PC an. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind wohl nicht angedacht. Erfahrungsgemäss wissen wir aber, dass sich das sehr schnell ändern kann.

Einen Release Date Trailer zu "Luna Abyss" bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Dieser bietet uns mehr als eine Minute lang hauptsächlich packende In-Game-Sequenzen.

"Luna Abyss" war im August 2022 angekündigt worden.