Lunar Remastered Collection: Neuer Trailer

GungHo Online Entertainment hat einen frischen Trailer zur "Lunar Remastered Collection" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich über zwei Minuten lang der Story der "Lunar Remastered Collection". Dabei wird ein kurzweiliger Mix aus Gameplay- und Rendersequenzen geboten.

Die "Lunar Remastered Collection" bringt die angesehene Rollenspielserie zurück, welche in den Neunzigern das Genre im Westen fundamental geprägt hat. Die beiden enthaltenen Spiele, "Lunar: Silver Star Story" und "Lunar 2: Eternal Blue", erleben in dieser Compilation eine Vielzahl an Verbesserungen, darunter etwa Widescreen-Unterstützung, verbesserte Pixelgrafik und hochauflösende, animierte Zwischensequenzen.

Wir können dabei zwischen der Originalgrafik und der überarbeiteten Version wechseln und haben die Möglichkeit, Kämpfe zu beschleunigen, um das Spieltempo individuell anzupassen. Zudem werden erstmals deutsche und französische Sprachausgaben neben den englischen und japanischen Versionen geboten.

Die "Lunar Remastered Collection" erscheint am 18. April für PS4, Xbox One, Switch und den PC.