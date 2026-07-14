Lunarium: Termin steht fest

Publisher Imperfect Games und Entwickler Lunarium Game Studio haben den Releasetermin von "Lunarium" bekanntgegeben. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Lunarium" ab 29. Juli, also in etwas mehr als zwei Wochen, erhältlich sein. Die Plattform stand mit dem PC ja schon länger fest. Konsolenumsetzungen des Action-Rollenspiels, etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind wohl erstmal nicht angedacht, aber wie wir ja wissen, kann sich das auch schnell ändern.

Ein Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Lunarium" ein. Darin bekommen wir fast eineinhalb Minuten lang packende In-Game-Sequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

"Lunarium" war im Februar angekündigt worden.