Landwirtschafts-Simulator 25: Beans & Alpacas

Giants Software kündigt "Beans & Alpacas" für den "Landwirtschafts-Simulator 25" an, angesiedelt auf einer neuen Map in Südamerika. Rund um Kaffeeplantagen ergänzt die Expansion neue Feldfrüchte, Maschinen, Tiere und mehr.

Virtuelle Landwirte pflanzen die Kaffeebohnen im September an und im folgenden Mai stehen rote Kaffeekirschen erntereif auf den Feldern. Bis dahin scheren sie Alpakas für Wolle und führen sie an der Leine, um ihre Zufriedenheit zu steigern, während Brahman-Rinder neben ihnen grasen. Neue Produktionsketten und Produkte aus Feldfrüchten und Tiererzeugnissen ermöglichen es ihnen zudem, ihre Gewinne zu steigern. Ein Hauch von Brasilien, mit Flüssen & roter Erde Catuaí ist geprägt von sanften Hügeln, niedrigen Berghängen und dichter, feuchter Vegetation. Ein gewundener Fluss, der an den Amazonas erinnert, durchzieht die architektonisch von Brasilien inspirierte Region und führt an Pfahlbauten am Ufer vorbei. Plantagen, schmale Strassen sowie farbenfrohe ländliche Häuser, Läden und Depots prägen die Landschaft.

Die Erweiterung fügt ausserdem eine Rekordzahl neuer Gebäude und Dekorationen hinzu, darunter sechs Häuser mit vollständigem Interieur und Dutzende umgebungsspezifische platzierbare Objekte. Wer die Umgebung erkundet, kann Dinosaurierknochen entdecken und sie in einem Museum sammeln.

Über 25 neue Maschinen & viele Verbesserungen

Beans & Alpacas enthält mehr als zwei Dutzend Maschinen von Case IH, Ford, John Deere, Kuhn, MercedesBenz Trucks, New Holland, Oxbo, Stara, Valtra und weiteren. Colombo Industries stösst als neue Marke zur Serie hinzu und ergänzt Maschinen, die auf die neue Region und ihre Farming-Aktivitäten abgestimmt sind.

Die Erweiterung erneuert darüber hinaus Zuckerrohr, bringt verbesserte Animationen und visuelle Effekte für Bodenbearbeitungsgeräte sowie zusätzliche Details bei der Feldarbeit. Mehr Informationen zu Beans & Alpacas, einschliesslich weiterer Features, werden in Kürze angekündigt.