Die FarmCon 25 kommt ins Tirol

Sie ist das Gaming-Event rund um den Landwirtschafts-Simulator. Die FarmCon 25 gastiert von 5. bis 6. Juli bei Lindner Traktoren in der Tourismusregion Alpbachtal. Gaming, Vorträge, Führungen durch das Innovationszentrum, Traktoren-Testfahrten und ein buntes Programm für Familien stehen auf dem zweitägigen Programm.

Am ersten Juliwochenende verwandelt sich das Innovationszentrum von Lindner Traktoren in Kundl in eine Bühne für die weltweite Community des Landwirtschafts-Simulators. Was auf den ersten Blick nach einem Nischenevent klingt, ist in Wahrheit eine bestens etablierte Plattform für Fans, Entwickler, Gamer und digitale Landwirte aus dem In- und Ausland. Es ist einem Community-Event, das nicht nur in der Gaming-Szene Beachtung findet, sondern zunehmend auch touristisch an Bedeutung gewinnt.

Veranstalter ist der Entwickler des Spiels Giants Software, der auch in diesem Jahr mit einer hohen Nachfrage rechnet. Bereits rund 1'000 Zwei-Tages-Tickets wurden verkauft, insgesamt werden 1'200 bis 1'300 Besucherinnen und Besucher erwartet. Kundl, das in der Tourismusregion Alpbachtal liegt, ist als Austragungsort aber kein Zufall. Mit Lindner Traktoren öffnet ein Tiroler Familienbetrieb seine Tore. Der moderne Schauraum dient dabei nicht nur als Kulisse, sondern wird zum aktiven Begegnungsraum für Präsentationen, Gespräche mit den Entwicklern sowie für den Austausch innerhalb der Community.

Was die FarmCon besonders macht, ist die enge Verbindung von Realität und Simulation. Während am Bildschirm die Felder bestellt werden, können die Gäste gleich nebenan einen Blick in die echte Traktor-Produktion werfen oder eine Testfahrt unternehmen. Influencer und Content Creators aus der Gaming-Szene sind ebenso vor Ort sowie auch sogenannte "Modder", also Hobby-Entwickler, die das Spiel durch selbst erstellte Inhalte wie neue Traktoren, Landschaften oder Funktionen erweitern.

Ergänzt wird das zweitägige Programm durch ein Entwickler-Dinner, das einer begrenzten Anzahl an Teilnehmenden, Raum für intensivere Gespräche bietet. Für die breite Öffentlichkeit aber bleibt die FarmCon ein offenes, lebendiges Format, das die Schnittstelle von Gaming, Landwirtschaft und Technologie beleuchtet.

Dass ein solches Event in Tirol stattfindet, ist nicht nur eine Auszeichnung für den Standort Kundl, sondern auch eine Chance für die Region. Der Tourismusverband Alpbachtal hat in diesem Zusammenhang ein eigenes Unterkunftspaket geschnürt, das es den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, das Event mit einem Kurzurlaub zu verbinden. Die Alpbachtal Card, die bei der Buchung inkludiert ist, bietet Zugang zu Bergbahnen, Badeseen und Museen – ein Angebot, das vor allem für Familien attraktiv ist, die gemeinsam anreisen. So wird aus einem Gaming-Wochenende von 5. bis 6. Juli 2025 im Lindner Innovationszentrum ein vielseitiges Ferienerlebnis.

Details

Ort: Lindner Innovationszentrum in Kundl

Termin: 5. bis 6. Juli 2025

Öffnungszeiten: Samstag 09 Uhr bis 18 Uhr

Öffnungszeiten: Sonntag 10 Uhr bis 14 Uhr

Tickets: Euro 14.99

Kinder unter 14 Jahren: freier Eintritt.

Tickets könnt ihr auf EventBrite bestellen.

Inkludierte Leistungen im Package

3 Tage im Alpbachtal* von 4.-6. Juli 2025

Alpbachtal Card mit vielen Inklusivleistungen wie Busfahren, Sommerbergbahnen, Museen, etc. Frühstück inbegriffen

Goodie Bag mit regionalen Kulinarik-Produkten

