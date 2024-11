Landwirtschaft Simulator 25: Erfolgreicher Start

Virtuelle Bauernhöfe werden immer zahlreicher, denn Publisher und Entwickler Giants Software meldet mit *Landwirtschafts-Simulator 25" den erfolgreichsten Start in der Geschichte der Reihe. Das familienfreundliche Simulationsspiel erschien am 12. November für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Im Vergleich zum bereits sehr erfolgreichen Vorgänger aus dem Jahr 2021 verzeichnete "Landwirtschafts-Simulator 25 "in der ersten Woche der Veröffentlichung einen deutlichen Zuwachs: Mit weltweit zwei Millionen verkauften Exemplaren übertraf der Titel den bisherigen Rekord von 1.5 Millionen Exemplaren des "Landwirtschafts-Simulator 22" im gleichen Zeitraum um mehr als 30 Prozent. Einer der ersten Indikatoren war für alle zu sehen:

Am Tag des Verkaufsstarts übertraf "Landwirtschafts-Simulator 25" andere Neuerscheinungen in den Steam- Charts. Mehr als 125'000 virtuelle Landwirte spielten gleichzeitig und bestellten ihre Felder allein oder gemeinsam im Multiplayer-Modus. Diese Zahl stieg am ersten Wochenende weiter auf 135'000 an. Nicht eingerechnet sind Spielende, die nicht zum gleichen Zeitpunkteit sowie auf anderen Plattformen spielten. Erste Ernte: Der bisher beste Start eines Landwirtschafts-Simulators

"Als unsere ehrgeizige Self-Publishing-Reise mit Landwirtschafts-Simulator 22 begann, waren wir bereits überglücklich über die Resonanz unserer einzigartigen, engagierten und leidenschaftlichen Community. Landwirtschafts-Simulator 25 ist unser bisher erfolgreichster Launch und beweist, dass unsere Bindung an die Community noch stärker geworden ist. Ihr Enthusiasmus und ihre Unterstützung sind nicht nur das Herzstück unseres Erfolges, sondern auch die treibende Kraft hinter unserem kontinuierlichen Engagement, ein unvergleichliches Landwirtschaftserlebnis zu bieten. Der Launch war nur der Anfang für LS25".

Boris Stefan, Head of Publishing bei Giants Software

Einschliesslich der anderen Hauptspiele der Reihe meldet Giants Software zudem mehr als 40 Millionen verkaufte Exemplare weltweit.

Weitere Inhalte und Verbesserungen in Kürze

Landwirtschafts-Simulator 25 wird durch ständige Updates erweitert und verbessert, da Giants Software neben neuen Packs und Erweiterungen für das familienfreundliche Spiel auch kostenlose Inhaltsupdates, Patches und andere Updates bereitstellt. Der bereits erhältliche Year 1 Season Pass umfasst drei offizielle Packs sowie eine grosse Erweiterung, die Pass-Besitzern zur Verfügung stehen, sobald die Inhalte veröffentlicht werden.

Die Entwickler testen auch eigenhändig die von der Community erstellten Mods, die regelmässig im offiziellen ModHub des Spiels veröffentlicht werden. Weitere Informationen und Ankündigungen zum "Landwirtschafts-Simulator 25" werden bald folgen.