Landwirtschafts-Simulator 25 auf FarmCon

Kaum wurde "Landwirtschafts-Simulator 25" enthüllt, kündigt Giants Software einen Pre-Stream für die Farming Simulator Convention an. Während die bisher grösste FarmCon am Wochenende des 6. und 7. Juli im Fendt Forum in Marktoberdorf stattfindet, wird der englischsprachige Pre-Stream bereits morgen, Mittwoch, den 3. Juli um 19 Uhr auf YouTube die Community anheizen.

Landwirtschafts-Simulator 25: Blick auf Features & Verbesserungen

Nach Ankündigung des Veröffentlichungstermins und eines Cinematic Trailers zu "Landwirtschafts-Simulator 25" erwartet Fans der Reihe eine Fülle weiterer Informationen im Rahmen der FarmCon. Der Pre-Stream bietet Einblicke in Verbesserungen der Giants Engine 10, eine der neuen Maps, ausgewählte virtuelle Maschinen sowie erste Gameplay-Eindrücke von der Reisernte, welche unter anderem die Auswahl an Feldfrüchten erweitert. Der Stream stellt auch die offizielle Farming Simulator League vor, die schliesslich auf der FarmCon mit der Weltmeisterschaft ihren Saison-Abschluss findet.

Mehr Einblicke & Details von Giants & Fendt auf der Bühne

Das Live-Bühnenprogramm am Samstag beinhaltet Präsentationen von Boris Stefan (CSO), der die Collector's Edition und weitere Teile des Line-ups vorstellt. Ihm folgt Stefan Geiger (CTO), der eine Reihe von technischen Verbesserungen der hauseigenen Engine für Landwirtschafts-Simulators 25 vorstellt. Fans folgen ausserdem Senior Level Designer Florian Busse auf einer virtuellen Sightseeing-Tour durch Riverbend Springs, begutachten die neuen authentischen Maschinen, die Manuel Leithner (Lead Gameplay Programmer) und

Stefan Maurus (Gameplay Programmer & Lead Integrator) präsentieren und stellen ihre Fragen in Q&A-Sessions. Darüber hinaus sind Game Shows mit deutschen und internationalen Content Creators geplant, während Teammitglieder von Fendt einen persönlichen Einblick in ihre Arbeit sowie den international renommierten Hersteller präsentieren. Zum Abschluss werden auf der Bühne die Gewinner der FSL World Championships (Season 5) gekürt. Am Sonntag wird die FarmCon mit Präsentationen zum Thema Modding und Skripting sowie Fragen und Antworten zu technischen Themen abgeschlossen, die für engagierte Modder in der Community besonders spannend sind.