Heute gab Strictly Limited, die bevorstehende Veröffentlichung der "Farming Simulator 16-Bit Edition" für Mega Drive/Genesis kompatible Konsolen bekannt.

Diese limitierte Edition ist das Ergebnis einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen Strictly Limited Games und Giants Software. Die Collector’s Edition enthielt eine Retro-Kassettenversion, die von Fans und Sammlern überwältigend positives Feedback erhielt. Die Resonanz war so stark, dass sie Giants Software dazu veranlasste, eine eigenständige Retro-Version zu prüfen – was zu dieser dedizierten 16-Bit-Veröffentlichung mit Strictly Limited führte.

Die einzigartige Retro-Adaption vom "Landwirtschafts Simulator" wird in zwei Sammlerformaten erhältlich sein: einer Limited Edition, die am 14. Mai 2025 erscheint, und einer Deluxe Edition, die im Juli 2025 folgt. Beide Editionen werden exklusiv über den Strictly Limited Store erhältlich sein. Jede Strictly Limited Edition wird eine exklusive grüne Cartridge enthalten, die in einer Gesamtmenge von nur 1'000 Einheiten weltweit produziert wird. Die grüne Cartridge ist exklusiv im Strictly Limited Store erhältlich und wird nirgendwo sonst verfügbar sein, was sie zu einem begehrten Objekt für Sammler machen wird.

Die Limited Edition wird für 49,99 € angeboten, während die Deluxe Edition – die zusätzliche Sammlerinhalte enthält – 69,99 € kosten wird.