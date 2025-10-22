"Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing" erscheint am 4. November und erweitert die virtuelle Landwirtschaft um Aquakultur und Fischerei. Zwiebeln und Highland-Rinder führen eine neue Hackfrucht und eine neue Tierart ein. Da diese Neuerungen den Bedarf an Spezialgerätschaften erhöhen, präsentiert Publisher und Entwickler Giants Software in einem neuen Trailer eine Auswahl an Highlights.

Ob professionelle Fischzucht oder entspanntes Angeln am Ufer: Im neuen Schauplatz in den schottischen Highlands, Kinlaig, bleibt der Sandbox-Ansatz erhalten. Spielende können sich auf Felder, Wälder und Tiergehege konzentrieren und den rauen Charme der Region erleben, ohne nasse Füsse zu riskieren. Neue Produktionen, Bauoptionen und weitere Features garantieren wie gewohnt viel Freiheit.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.