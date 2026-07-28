Landwirtschafts-Simulator 25: Beans & Alpacas Gameplay

Die FarmCon rückt näher, und mit ihr auch Alpakas, Brahman-Rinder und frische Details zu "Landwirtschafts-Simulator 25: Beans & Alpacas". Mit Kaffee, flauschigen Tieren, einer von Südamerika inspirierten Umgebung, neuen Bauprojekten, Maschinen und mehr erhält die Expansion nun ihre ersten Gameplay-Eindrücke von Giants Software.

Begleitend zur FarmCon 26 rückt die neueste Folge der Giants Software-Newsshow Catuaí in den Fokus: Eine neue Map, die an Brasilien erinnert. Sie bietet Kaffee als eine der brandneuen Feldfrüchte, inklusive einem Kaffee-Anwesen, sowie eine Auswahl spezialisierter Maschinen. Auch Alpakas und Brahman-Rinder sind in den Gameplay-Teasern zu sehen. Auf der FarmCon-Bühne enthüllen die Entwickler am kommenden Wochende weitere Details zur kommenden Expansion und ihren Features.

Auf der FarmCon stellt ein Designer von Giants die Map auf einer ausführlichen Tour durch Catuaí vor. Danach folgt eine Gameplay-Präsentation rund um Kaffee und die neuen Maschinen; ein allgemeiner Ausblick offenbart, was als Nächstes für Farming Simulator ansteht.

Ausserdem geplant sind eine Modding-Präsentation und Q&A-Sessions, in denen Fans ihre Fragen stellen können. Darüber hinaus halten Gastgeber Volvo CE und der Landtechnikhersteller SKY Agriculture eigene Präsentationen. Zwischen den Programmpunkten sorgen Verlosungen und der virtuelle Wettbewerb Bale Race für zusätzliche Interaktivität, während bei der Quizshow "Creator Clash" beliebte "Farming Simulator"-Creator auf der Bühne gegeneinander antreten.

Jedes FarmCon Ticket beinhaltet eine Goodie Bag, Zugang zu einer Werksbesichtigung und das aktive Bedienen von Maschinen auf dem Testgelände.