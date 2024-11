Landwirtschafts-Simulator 25: Garage Trailer

Vollgepackt mit Pferdestärken und Authentizität bietet der "Landwirtschafts-Simulator 25" mehr als 400 Maschinen von über 150 internationalen Top-Marken. Der röhrende Garage Trailer zeigt eine leistungsstarke Auswahl wie den John Deere Mähdrescher der Serie S700 mit bis zu 625 PS oder den Case IH Steiger 715 Quadtrac mit der Kraft von 778 Pferden unter der knallroten Haube.

Mit Fokus auf Details, präsentiert der Trailer die realistische Digitalisierung der Maschinen mit ausgewählten Nahaufnahmen. Landwirte wählen ab dem 12. November dann aus ihren Lieblingsmarken wie Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen mehr.

Handwerkzeuge und Verbrauchsmaterialien

Marken sind nicht nur in der Garage, sondern auch in neuen Werkzeugschuppen zu finden: Handwerkzeuge, wie Kettensägen verschiedener Hersteller, sind nun eigenständige Items, die gelagert und mit anderen Spielern im Koop-Mehrspielermodus geteilt werden können. Auch Landwirte müssen sich auch mit Vorräten für die Ballenwicklung eindecken, da sie verbraucht werden. Stretchfolien oder Netzverpackungen sind ebenfalls von Marken wie Rani Plast, John Deere oder Fendt erhältlich – sogar in verschiedenen Farben.

Neue Produkte & Produktionsketten

Neben dem Einsatz von Traktoren, Mähdreschern und einer Vielzahl von Geräten auf den Feldern können virtuelle Landwirte mehr aus ihren Ernten machen. Neue Produktionsketten und Produkte machen den logistischen Aspekt im "Landwirtschafts-Simulator 25" noch abwechslungsreicher.

Eine neue Zementfabrik öffnet ihre Pforten, da grosse Bauprojekte Zement benötigten. In kleinerem Massstab verlangen Bauernmärkte eine Vielzahl von Produkten – viele davon gedeihen in Gewächshäusern, wie Frühlingszwiebeln, Knoblauch oder Chilis. Viele Händler in Hutan Pantai sind auf Warenlieferungen der Spielenden angewiesen und öffnen ihre Geschäfte erst, nachdem sie mit Erzeugnissen versorgt wurden.

Der "Landwirtschafts-Simulator 25" erscheint für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.