Landwirtschafts-Simulator 25: Gratis Content Update #4

Giants Software veröffentlicht das Content Update #4 für "Landwirtschafts-Simulator 25" und bringt damit echte Kraftpakete von John Deere und Case IH – kostenlos für alle. Patch 1.15 ist im Update ebenfalls enthalten und sorgt für diverse Optimierungen.

Liste der neuen Maschinen

Case IH Patriot 4450

Case IH Steiger Series (inklusive Special Edition)

Case IH Vestrum Series

John Deere 9RX Series (710–830)

Der leistungsstärkste Traktor von John Deere

Mit dem 9RX 830, der Top-Konfiguration der 9RX Series, ergänzt Giants Software John Deeres aktuellen Top-Knicklenker mit vier Raupenlaufwerken, der erst im vergangenen Jahr auf realen Feldern debütierte.

Ausgelegt für grossflächige, zugkraftintensive Bodenbearbeitung, Aussaat und schwere Anbaugeräte, vereint er einen 18-Liter-Deere-Motor, eine Hochleistungshydraulik und ein schweres Fahrwerk mit hoher Traktion und ist damit der grösste und leistungsstärkste Traktor im "Landwirtschafts-Simulator 25".

Steiger 785 Quadtrac Special Edition

Mit Case IH steht in diesem Content Update eine weitere Fan-Lieblingsmarke im Rampenlicht, angeführt vom Steiger 785 Quadtrac Special Edition. Anstatt im für Case IH typischen Rot ist dieser besondere Quadtrac in Limettengrün lackiert – eine Hommage an die ursprüngliche Farbe der ikonischen Marke Steiger, die inzwischen ein fester Bestandteil von Case IH ist. Während dieser landwirtschaftliche Gigant die Kategorie der Grosstraktoren um eine zusätzliche Maschine ergänzt, kommen mit dem Patriot 4450 und der Vestrum-Serie weitere Neuzugänge im ikonischen Case-IH-Rot hinzu, die kompaktere Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben bieten.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.