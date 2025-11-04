Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing im Trailer

"Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing" ist jetzt für PC & Konsolen erhältlich und erweitert die beliebte Reihe von Publisher & Entwickler Giants Software um eine weitere gewünschte Form der Landwirtschaft: Aquakultur.

Als Erweiterung und Edition (gebündelt mit dem Hauptspiel) verfügbar, lädt Highlands Fishing nach Kinlaig ein.

Willkommen im windumtosten Kinlaig!

Inspiriert von den schottischen Highlands mit felsigen Tälern, hügeligen Wiesen und Relikten aus alter Zeit, erstreckt sich diese von Wolken verhangene Landschaft weit hinaus aufs Meer: Kinlaig lädt nicht nur dazu ein, die neue Feldfrucht Zwiebeln anzubauen, sondern auch den Betrieb mit professioneller Aquakultur zu erweitern, neue Bauprojekte wie die Restaurierung einer jahrhundertealten Burg anzugehen und diverse neue Produktionsketten zu nutzen. So rau und windig Kinlaig auch ist, das neue Angel-Minispiel, die authentische Architektur der Altstadt sowie neue Collectibles sind es wert, Dorf und Wald zu erkunden.

Eintauchen in Aquakultur, Angeln am Ufer

Aquafarmer können Lachs und Forelle züchten, aufziehen und ernten – sowohl an Land als auch auf See. Aquafarmen, Fischzuchtanlagen, eine Fischfutterfabrik sowie weitere neue Gebäude können von ansässigen Landwirten besessen und verwaltet werden. Fahrten aufs Wasser eröffnen eine alternative Art der Ressourcengewinnung und bieten neben Feldern, Wäldern und Ställen eine weitere friedliche Auszeit. Das idyllische Bild des Lebens am Wasser wird durch entspanntes Uferangeln mit der Rute abgerundet, kommentiert von einem neuen NPC namens Alasdair.

Neue Maschinen für Land & Wasser

Spezialisierte Ausrüstung ist in der Erweiterung enthalten, und der Fuhrpark wächst mit vier neuen Marken und über 20 neuen Maschinen. Die Hersteller Agri-Spread, Can-Am, GT Bunning & Monosem stossen zur Reihe hinzu, sodass Landwirte Zwiebeln authentisch anbauen, sich um die Hochland-Rinder kümmern und die Fische versorgen können.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Ein Year 1 Season Pass ist verfügbar und umfasst drei Packs sowie die Highlands Fishing-Erweiterung. Fans sparen bis zu 25% im Vergleich zum Einzelkauf der Inhalte. Die Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition enthält das Hauptspiel und die Erweiterung und ist über ausgewählte Vertriebskanäle verfügbar. Giants Software veröffentlicht weiterhin kostenlose Inhalts-Updates und von Nutzern erstellte Inhalte im offiziellen ModHub.