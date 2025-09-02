Landwirtschafts-Simulator 25: Content-Update 3

Giants Software veröffentlicht das kostenlose Inhaltsupdate Nr. 3 für den "Landwirtschafts-Simulator 25", welches das Spiel um eine grosse Auswahl an Maschinen namhafter Hersteller erweitert – der Gameplay-Trailer stellt eine Auswahl vor.

Der zusammen mit dem Content Update veröffentlichte Patch 1.11 sorgt für mehr Stabilität und Qualitätsverbesserungen.

Liste der neuen Maschinen & Items

Fliegl Vario Chassis V2

KRONE GX AgriLiner 520

LEMKEN Juwel 6 M V

STREUMASTER FW 212 TD PROFI

Berthoud Vantage 4300

HORSCH Avatar 12.25 SD

Schwarzmüller Timber Trailer

Lizard Shipping Container

AGI Batco BCX3 1549 - MY2022

AGI STORM FX Seed Treater

AGI Westfield MKX 13-94 - MY2022

AGI Westfield STX2 10-51

AGI Westfield UTX 44

AGI Flat Bottom Bin + NECO Dryer

AGI SENTINEL Garage

AGI Westeel Flat Bottom Bin

AGI Westeel Hopper Bin

AGI Westeel Smoothwall Bin

Die Produktpalette umfasst vielseitige Transport- und Logistikoptionen, fortschrittliche Sä- und Bodenbearbeitungsgeräte, professionelle Spritz- und Streutechnik sowie verschiedene AGI-Werkzeuge für die Getreidehandhabung, -behandlung und -lagerung, um die Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben aller Grössenordnungen zu optimieren.

Patch: Verbesserungen bei Grafik und Leistung

Der in dem Content Update 3 enthaltene Patch 1.11 verbessert die Stabilität und Leistung auf allen Systemen. Insbesondere können PC-User nun DLSS Frame Generation (RTX 40-Serie) und Multi Frame Generation (RTX 50-Serie) aktivieren, um ihre Bildraten zu erhöhen. Darüber hinaus enthält das Update verschiedene visuelle Anpassungen, wie z. B. reduzierte Artefakte aufgrund von Bildschirmreflexionen und verbesserte Sichtbarkeit von Schwaden.

Der "Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.