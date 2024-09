Landwirtschafts-Simulator 25: Alle neuen Feldfrüchte enthüllt

Nach Reis und Spinat kündigt GiantsSoftware nun zwei weitere Feldfrüchte für "Landwirtschafts-Simulator 25" an: Erbsen und grüne Bohnen. Ab dem 12. November bauen virtuelle Landwirte auf ihren Feldern eine Fülle von insgesamt 25 Feldfrüchten an. Verschiedene Baumarten und Gemüsesorten in Gewächshäusern sorgen für noch mehr landwirtschaftliche Vielfalt – die Anzahl der Feldfrüchte entspricht dabei übrigens nur rein zufällig dem Spieletitel, so der Publisher und Entwickler.

Erbsen und Bohnen

Zu Beginn des Jahres werden im März Erbsen gesät – einen Monat vor grünen Bohnen. Neben den üblichen Massnahmen zur Ertragssteigerung benötigen die Erbsen vier Monate, um zu reifen. Riesige Maschinen wie der OXBO EPD540E, ein selbstfahrender Erbsenvollernter, garantieren eine spassige Erntesaison zwischen Juli und Oktober; grüne Bohnen zeitlich etwas später zwischen August und Dezember.

Reis & Spinat mit besonderen Anforderungen

Neue Details machen Reis und Spinat noch attraktiver für Spielende, die sich für Feldfrüchte begeistern, die besondere Aufmerksamkeit erfordern: Reis und Langkornreis haben individuelle Anforderungen an das Wassermanagement und die Maschinen für Aussaat und Ernte. Der Anbau erfolgt in speziellen Reisfeldern, die zur Wasserspeicherung vertieft angelegt werden. Spinat erlaubt doppelte Ernte: Das Blattgemüse wächst nach der Ernte sofort wieder nach. Vorausgesetzt, die erste Aussaat erfolgt früh genug im Jahr. Ausserdem müssen sie sich mit der Ernte beeilen, da er nicht eingelagert, sondern frisch verkauft oder weiterverarbeitet werden muss, bevor er auf dem Feld verdorrt.

Weitere Details folgen

Auf dem Weg zur Veröffentlichung zeigt GiantsSoftware in naher Zukunft noch weitere Neuerungen. Im Rahmen von Previews haben die Macher kürzlich kleinere Features wie eine neue Third-Person-Perspektive zu Fuss oder grasende Tiere auf Weiden enthüllt.