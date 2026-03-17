Landwirtschafts-Simulator 25: Neue Maschinen

Giants Software hat das kostenlose Content Update #5 für den "Landwirtschafts-Simulator 25", inklusive Patch 1.17 veröffentlicht. Neben einer Reihe von Verbesserungen in Gameplay und Performance erweitert das Update den Fuhrpark um zwei neue Maschinen.

Neue Maschinen: Kramer-Teleskoplader & Berthoud WIN'AIR

Das Update ergänzt einen neuen Kramer-Teleskoplader sowie die Berthoud WIN'AIR: eine kompakte, gezogene Spritze für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen, ausgelegt auf hohe Produktivität und präzise Ausbringung im Weinbau.

Verbesserungen für Precision Farming Fans & Modder

Unter den zahlreichen Verbesserungen ergänzt Patch 1.17 zusätzliche Inhalte und Optionen für Modder, darunter neue Reifen, neue Konfigurationsattribute sowie mehrere Fehlerbehebungen. Das kostenlose Precision Farming Pack für tiefgreifende landwirtschaftliche Mechaniken erhält ebenfalls Verbesserungen, darunter Anpassungen bei pH-Anzeige und Reduktionsverhalten, eine stabilere Fahrgassenfunktion sowie Optimierungen für verschiedene UI-Elemente.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.