Landwirtschafts-Simulator 25: Precision Farming 3.0

Der "Landwirtschafts-Simulator 25" erhält mit neuen Funktionen und tiefgreifenden Spielmechanismen einen deutlichen Realismusschub. Mit Precision Farming 3.0, der Fortsetzung eines ursprünglich von der EU finanzierten Projekts zu Förderung nachhaltiger Landwirtschaftstechnologie, erweitert Giants Software die Funktionen und Maschinen des aktuellen Spiels.

Fahrgassen & Fördermittel

Mit Hilfe von Fahrgassen führen virtuelle Landwirte ihre Maschinen entlang der vorgegebenen Spuren auf dem Boden und erzielen eine präzisere Feldbewirtschaftung und ein besseres Pflanzenwachstum. Bei der Anpflanzung von Zwischenfrüchten wie Ölrettich belohnt Precision Farming 3.0 die Spielenden mit einem finanziellen Zuschuss, die diese stickstoffsparende Anpflanzung gegenüber der konventionellen Düngung attraktiver macht – genau wie in der realen Landwirtschaft.

Pulsweitenmodulation und Teilbreitenschaltung

Mit Blick auf die Umweltverträglichkeit bietet Precision Farming 3.0 jetzt noch fortschrittlichere Funktionen auf Maschinenebene. Landwirte können die Einstellungen der Sprite mithilfe der Plusweitenmodulation (PWM) feinabstimmen, welche den Düngerausstoss für eine gleichmässigere Ausbringung, höhere Effizienz und geringere Umweltbelastung anpasst. PWM sendet schnelle Impulse durch die Düsen anstelle eines kontinuierlichen Strahls. Jede Düse arbeitet unabhängig und ermöglicht eine variable Steuerung über die gesamte Breite der Spritze in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit und Kurven, was eine gleichmässige und effiziente Düngung sicherstellt. Darüber hinaus aktiviert oder deaktiviert die automatische Teilbreitenschaltung einzelne Sektionen an bestimmten Stellen des Feldes und sorgt dafür, dass Dünger oder Pflanzenschutz nur an benötigten Stellen ausgebracht wird.

Mehr Maschinen und nachrüstbare Sensoren

Sechs Maschinen sind in Precision Farming 3.0 enthalten. Ne hinzugekommen sind die John Deere Anhängespritze R975i nd das HAWE Wechselsystem WPS 24 TT mit dem passendem Wienhoff TA 25 Profi Line Gülleaufbau. Zusätzlich sind vorhandene Sprühgeräte mit Trimble WeedSeeker2-Sensoren für eine punktgenaue Unkrautbekämpfung nachrüstbar. Precision Farming 3.0 enthält ach alle Funktionen der Vorgängerversionen: Verschiedene Bodentypen, Bodenproben, Bewertung der Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftsanalyse, Pflanzensensoren und variable Ressourcenausbringung. Die kostenlose Smart-Farming-Ergänzung wurde für die Vorgängerversionen Landwirtschafts-Simulator 19 und Landwirtschafts-Simulator 22 mehr als 5 Millionen Mal heruntergeladen. Aufgrund der grossen Nachfrage führt Giants Software diesen Aspekt für das akutelle Produkt in erweiterter Form m.