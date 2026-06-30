Landwirtschafts- Simulator 25: Der SKY Agriculture Pack

Giants Software hat das "SKY Agriculture Pack" für den "Landwirtschafts-Simulator 25" veröffentlicht. Das neue Pack ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich und integriert den französischen Landmaschinenhersteller SKY Agriculture mit zwölf Geräten für Bodenbearbeitung, Aussaat und Düngung.

Mit dem Debüt in "Landwirtschafts-Simulator 25" erweitert "SKY Agriculture" das Angebot an Geräten für effiziente und nachhaltige Bewirtschaftungssysteme. Das Pack ergänzt das Spiel um eine Auswahl spezialisierter Werkzeuge für verschiedene Phasen des Pflanzenbaus – von der Saatbettbereitung und Stoppelbearbeitung bis zur Zwischenfruchtaussaat und Düngung.

Das "SKY Agriculture"-Pack umfasst Geräte für mehrere Schritte der Bodenbearbeitung und Pflanzenproduktion. Die Kreiseleggen HR 300 und HRW 6000.36 bereiten den Boden vor, während der Methys HDS in Kombination mit einem Fronttank zur Saatbettbereitung, Stoppelbearbeitung und Zwischenfruchtaussaat eingesetzt werden kann.

Weitere Aussaatoptionen bieten der P100 und der Fronttank Progress TF, der mit einem innovativen Frontpacker und zwei gross dimensionierten Rädern ausstattbar ist. Die gezogenen und angebauten Düngerstreuer Falcon T 240 und X50+ Econov erweitern die Möglichkeiten bei der Düngung.

Enthaltene Gerätschaften

SKY Agriculture – Easydrill P250

SKY Agriculture – Falcon T 240

SKY Agriculture – HR 300 (3 m)

SKY Agriculture – HR 300 (4 m)

SKY Agriculture – HRW 6000.36

SKY Agriculture – Methys HDS

SKY Agriculture – P100

SKY Agriculture – Progress P100

SKY Agriculture – Progress P50

SKY Agriculture – Progress TF

SKY Agriculture – Sonic PPF 300/12

SKY Agriculture – X50+ Econov

Die Maschinen im "SKY Agriculture"-Pack verfügen über verbesserte Physik und überarbeitete Animationen, um die visuelle Authentizität zu erhöhen. Räder reagieren sichtbarer auf die Schwerkraft, Ausleger wirken beim Ausklappen schwerer und Schmutz sammelt sich an den Geräten von SKY, bevor er sich beim Einklappen wieder löst. Diese Details lassen die Maschinen realistischer wirken und sorgen für ein authentischeres Spielgefühl.