Landwirtschafts-Simulator 25 verkauft 4 Millionen Einheiten

Seit dem Start vor einem Jahr gingen weltweit 4 Millionen Exemplare vom "Landwirtschafts-Simulator 25" über digitale und physische Ladentheken. Giants Software kündigt den Verkaufsmeilenstein zusammen mit neuen Inhalten an, auf die sich virtuelle Landwirte im zweiten Jahr freuen können.

Der Year 2 Season Pass erweitert den "Landwirtschafts-Simulator 25" im Laufe des Jahres 2026 um zusätzliche Packs und eine grosse Erweiterung. Während im ersten und zweiten Quartal zwei Packs erscheinen, ist das vierte Quartal für etwas Grösseres reserviert: die nächste grosse Erweiterung, nach der jüngsten Highlands Fishing Expansion, die eine von Schottlands Highlands inspirierte Map und Aquakultur sowie über 20 neue Maschinen und Gameplay-Mechaniken einführte. Weitere Informationen folgen. Eine Bonusmaschine steht sofort zur Verfügung: der JCB WFT – der schnellste Traktor der Welt.

Vier Millionen Farmer weltweit

"Es ist grossartig. Es geht nicht allein um die Verkaufszahl, sondern um das enorme Engagement und das überwältigend positive Feedback unserer Community nach diesem ersten Jahr“. Wir sind unseren Fans und vier Millionen Landwirten dankbar und halten diesen Erfolg nicht für selbstverständlich."

Boris Stefan, CSO und Head of Publishing bei GIANTS Software

Mehr kostenlose Inhalte auf dem Weg

Während die Highlands Fishing Erweiterung, vergangene Packs und kostenlose Content-Updates die Marke von über 400 authentischen Maschinen und 150 realen Herstellern bereits deutlich überschritten haben, plant der Entwickler bereits noch mehr: Abgesehen vom Year 2 Season Pass, der gegenüber dem Einzelkauf der beiden Packs und der einen Erweiterung bis zu 30% spart, befinden sich bereits vielfältige kostenlose Inhalte in Produktion – zu erwarten schon bald und auch im weiteren Verlauf des Jahres 2026.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die "Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition" enthält das Hauptspiel und die Erweiterung.*