Landwirtschafts-Simulator 25: Vredo Pack

Giants Software hat eine weitere Partnerschaft geschlossen: Vredo, ein renommierter Spezialist für Nachsaat und Gülleinjektion, stösst in "Landwirtschafts-Simulator 25" zur Reihe hinzu – zusammen mit der Rückkehr von Evers Agro. Das Pack umfasst zwölf Maschinen und lässt erstmals Wildschweine über das Land streifen, welche Feldfrüchte gefährden und Landwirte auf Trab halten.

Der traditionelle niederländische Hersteller Vredo ermöglicht virtuellen Landwirten, der Abnutzung von Grünland entgegenzuwirken. Hightech-Maschinen wie der Vredo Agri Twin 580, Agri 290 und Agri Air 290 (Teil der brandneuen DZ5-Sägeräte-Generation) erlauben Nachsaat und Wiederherstellung des Ertragspotenzials von Gründlandflächen.

Gülle injizieren: Erträge weiter steigern

Nachsaat ist nur der Anfang: Vredos Gülleinjektoren stellen Erträge nicht wieder her, sondern steigern den Ertrag und die Erntequalität. Der Vredo VT7138, ein leistungsstarker, dreiachsiger, selbstfahrender Gülletanker, Injektoren der Vredo-Profi-Serie oder der angebaute Evers Agro Toric 48-672 erhöhen die Bodennährstoffversorgung.

Wildschweine ablenken: Erträge schütze

Neben neuen Maschinen und ertragssteigernden Techniken führt das Pack neue Wildtiere ein und schafft damit eine zusätzliche Bedrohung für die Ernte der virtuellen Landwirte. Zusätzlich zu den bestehenden Naturereignissen, Wirbelstürme und Hagel, können nun auch Wildschweine Schäden an den Feldern verursachen. Ablenkung der Tiere reduziert die Auswirkung auf den Ertrag.