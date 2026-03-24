Landwirtschafts-Simulator 25: Vredo Pack

Giants Software erweitert das Angebot virtueller Landtechnik mit einer neuen Partnerschaft: Vredo, der renommierte Spezialist für Nachsaat und Gülleinjektion, ist jetzt Teil von "Landwirtschafts-Simulator 25".

Evers Agro kehrt mit dem Pack hingegen zurück. Das Vredo Pack umfasst 12 hochmoderne Maschinen und führt Wildschweine ein, die Landwirte auf Trab halten.

Nachsaat zur Wiederherstellung von Grünland

Der traditionelle niederländische Hersteller Vredo ermöglicht virtuellen Landwirten, der Abnutzung von Grünland entgegenzuwirken und das Ertragspotenzial der Felder wiederherzustellen. Hightech-Maschinen wie der Vredo Agri Twin 580, Agri 290 und Agri Air 290 – alle Teil der neuen DZ5-Sägeräte-Generation – erlauben den Spielenden die Nachsaat auf Grasfeldern.

Gülleinjektion für höhere Erträge

Vredos Gülleinjektoren steigern Ertrag und Erntequalität, indem sie Bodennährstoffversorgung und Effizienz verbessern. Maschinen wie der Vredo VT7138, ein leistungsstarker, dreiachsiger, selbstfahrender Gülletanker, Injektoren aus der Vredo-Profi-Serie sowie der angebaute Evers Agro Toric 48-672 helfen Landwirten, Düngestrategien auf das nächste Level zu heben.

Felder vor Wildschweinschäden schützen

Neben neuen Maschinen und ertragssteigernden Techniken führt das Vredo Pack eine neue Gefahr ein, auf die Landwirte achten sollten: Zusätzlich zu bestehenden Naturereignissen wie Twister und Hagel können nun auch Wildschweine Schäden an Feldfrüchten verursachen, sofern sie nicht abgelenkt werden. Dieses Risiko zu managen reduziert die Auswirkungen auf den Ertrag und fügt dem Schutz der Ernte eine weitere Komponente hinzu.

Der "Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Das Vredo Pack ist ab sofort über separat über digitale Kanäle verfügbar