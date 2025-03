Lynked: Banner of the Spark terminiert

Publisher Dreamhaven und Entwickler FuzzyBot haben "Lynked: Banner of the Spark" konkret terminiert, nachdem der Early Access auf dem PC ja bereits im vergangenen Oktober begann. So müssen wir noch bis Mai auf die Vollversion des Action-Rollenspiels warten.

Demnach ist "Lynked: Banner of the Spark" ab 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer zu dem Action-Rollenspiel gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns genau eine Minute lang mit flott zusammengeschnittenen Szenen darauf ein.

Inhaltlich verbindet "Lynked: Banner of the Spark" den actiongeladenen Spass eines Roguelites mit dem Fortschritt und Charme einer Lebenssimulation. In diesem Rogue-Life-Rollenspiel gehen Kampf und Anpassung Hand in Hand. Wir stellen unsere Fähigkeiten gegen Horden von Robotergegnern und Bossen auf die Probe und nutzen dann ihre Teile und andere Ressourcen, um unsere Heimatbasis zu erweitern und zu verbessern. Egal, ob wir lieber zu Hause arbeiten oder auf dem Schlachtfeld unsere Kampferfahrung beweisen, es gibt endlose Möglichkeiten, uns einzubringen – es braucht ein ganzes Dorf, um die Welt zu retten.

"Lynked: Banner of the Spark" war im vergangenen Jahr im Rahmen der gamescom Opening Night Live vorgestellt worden.