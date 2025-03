Monster Energy Supercross 25 - The Official Video: Der Karriere-Modus

Milestone hat heute einen neuen Trailer zu "Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game" veröffentlicht. Dieser stellt den überarbeiteten Karriere-Modus vor.

Der brandneue Karrieremodus bietet jedem die Möglichkeit, die spannende Karriere eines Supercross-Fahrers von Grund auf zu erleben. Der Weg beginnt in der Futures-Klasse, wo die ersten Erfahrungen gesammelt und der Grundstein für eine grosse Karriere gelegt werden. Mit der Unterstützung eines persönlichen Managers lernen die Spieler die neuen Features kennen.Dazu gehörendas Social Network, ein interaktives Tool, um sich mit anderen Fahrern zu vernetzen und Popularität aufzubauen, die Climaxes, adrenalingeladene Rennen, die über den weiteren Karriereverlauf entscheiden, sowie die Bike-Entwicklung, die es ermöglicht, die Performance kontinuierlich zu verbessern. Wer sein Talent und Potenzial unter Beweis stellt, kann in die 250SX-Klasse aufsteigen und sich schliesslich bis an die Spitze der 450SX-Klasse kämpfen.

"Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game" ist ab dem 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.