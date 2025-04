Supercross 25 im Launch-Trailer

Milestone verkündete heute den Launch von "Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game". Passend dazu wurde auch ein Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie gibt es alle offiziellen Inhalte der aktuellen Saison, einschliesslich der Kader, Strecken und Motorräder der Meisterschaft 2025. Da mehr als zwei Jahre Entwicklungszeit zwischen dem neuen Teil und dem Vorgänger liegen, hatte das Mailänder Team die Möglichkeit, einige der Kernmechaniken des Spiels von Grund auf zu überdenken. Das Ergebnis ist ein frisches und neu definiertes Spielerlebnis, das die von der Community am häufigsten geforderten Verbesserungen berücksichtigt. Dazu gehört die brandneue Fahrphysik, die den Spielern ein noch nie dagewesenes Mass an Kontrolle sowohl in der Luft als auch auf dem Boden bietet. Die Steuerung des Gewichts und der Körperposition des Fahrers ist wichtiger denn je und ermöglicht eine bessere Balance und ein authentischeres Gefühl für die körperliche Anstrengung, die ein echter Fahrer auf sich nimmt. In der Luft bietet das überarbeitete Steuersystem mit den Sticks noch mehr Freiheit, um stilvoll zu performen, so dass sich Whips und Scrubs noch lohnender anfühlen und einen echten Vorteil bei der Verkürzung von Rundenzeiten bieten.

Unseren Test zu Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game"" inkl. Review-Video findet ihr hier